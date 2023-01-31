Новые площадки для ГТО появятся в трех районах в Удмуртии

Спортивные площадки предназначены для спортсменов разного уровня подготовки Фото: Амир Закиров

В Кизнерском, Киясовском и Красногорском районах Удмуртии будут построены многофункциональные площадки для занятий по подготовке к нормам ГТО. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Все три площадки будут предназначены для занятий под открытым небом и рассчитаны для совместных тренировок до 40 человек одновременно. Они будут оснащены современными тренажерами для ОФП, силовых и кардио упражнений. Занятия смогут стать аналогом комплексных тренировок в спортивном зале для людей с разным уровнем физических возможностей и подготовки.

Все три площадки в Удмуртии будут построены в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» и национального проекта «Демография».

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