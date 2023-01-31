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НовостиОбщество31 января 2023 4:05

Новые площадки для ГТО появятся в трех районах в Удмуртии

Площадки под открытым небом смогут за раз принимать до 40 человек
Дана Солнцева
Спортивные площадки предназначены для спортсменов разного уровня подготовки

Спортивные площадки предназначены для спортсменов разного уровня подготовки

Фото: Амир Закиров

В Кизнерском, Киясовском и Красногорском районах Удмуртии будут построены многофункциональные площадки для занятий по подготовке к нормам ГТО. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Все три площадки будут предназначены для занятий под открытым небом и рассчитаны для совместных тренировок до 40 человек одновременно. Они будут оснащены современными тренажерами для ОФП, силовых и кардио упражнений. Занятия смогут стать аналогом комплексных тренировок в спортивном зале для людей с разным уровнем физических возможностей и подготовки.

Все три площадки в Удмуртии будут построены в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» и национального проекта «Демография».

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