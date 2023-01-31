Мужчина погиб в столкновении двух грузовиков в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

31 января примерно в 1:50 в Воткинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по региону.

Два грузовика – RENAULT PREMIUM и ISUZU – столкнулись на 15 км дороги «Воткинск – Кельчино – граница с Пермским краем». После этого грузовик ISUZU съехал с дороги и опрокинулся. Его водитель погиб.

По факту дорожной аварии проводят проверку. Обстоятельства устанавливаются.

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