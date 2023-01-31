В Удмуртии более 57% злокачественных новообразований выявляют на ранних стадиях

В Удмуртии ежегодно закупают новое оборудование Фото: Василий Вахрин

57,3% злокачественных образований врачи Удмуртии выявляют на 1 и 2 стадиях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

За последний год в Удмуртии выявили 6 800 новых случаев злокачественных новообразований. И 43 147 жителей региона с этим диагнозом наблюдаются у врачей.

«Наибольшее число злокачественных новообразований выявляется в возрасте от 40 до 70 лет, но они могут возникать и в более молодом возрасте. Самыми распространенными в структуре заболеваемости в Удмуртской Республике остаются рак легкого, колоректальный рак, рак кожи», – поделилась главный внештатный онколог Минздрава Удмуртии Светлана Лысанова.

У мужчин чаще всего диагностируют рак дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, а у женщин – рак молочной железы и рак кожи. Для борьбы с этим заболеванием в регионе ежегодно закупают новое оборудование для диагностики и лечения новообразований. В этом году в Республиканском онкодиспансере появится мультиспиральный компьютерный томограф.

По словам врача, появление злокачественного новообразования в организме лишь в 20% случаев связано с наследственностью. Чаще всего причиной становится именно образ жизни человека. Рак можно избежать, придерживаясь здорового образа жизни и правильного питания.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новые площадки для ГТО появятся в трех районах в Удмуртии

Проезд на участке по улице Серова в Ижевске закрыли более чем на год

В Ижевске раскрыли убийство 22-летней давности