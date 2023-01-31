Мужчина с ножом и отверткой напал и ограбил трех подростков из Глазова

Мужчина украл у подростков телефон и велосипед Фото: Амир Закиров

В Глазове за разбой и кражи осудят 19-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

5 августа прошлого года пьяный мужчина напал с отверткой на проходившего по Советской улице подростка. Он потребовал у 16-летки деньги, но у него их не было. После этого глазовчанин пришел в квартиру знакомого, где другие мужчины выпивали алкоголь. Там он забрал нож и вышел из дома. На Школьной улице он встретил 13- и 15-летних подростков. Угрожая им ножом, он украл у одного из них телефон, а у другого – велосипед. Вернувшись в квартиру, молодой человек вынес из нее телевизор и сдал его в ломбард.

Уголовное дело направили в суд с обвинительным заключением.

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