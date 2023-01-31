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НовостиПроисшествия31 января 2023 9:36

Мужчина из Ижевска вызвался проводить девушку домой и два раза изнасиловал ее

Он также задушил проводом знакомого мужчину
Софья Кель
Приговор в законную силу не вступил

Приговор в законную силу не вступил

Фото: Амир Закиров

В Ижевске за убийство и изнасилование осудят местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Мужчина вызвался проводить до дома свою знакомую, а после изнасиловал ее в подъезде. Затем он завел ее домой и, угрожая ножом, снова изнасиловал. Через несколько дней в квартире того же дома ижевчанин поссорился с собутыльником. Он набросился на мужчину и задушил его проводом от обогревателя.

Суд отправил мужчину в колонию общего режима на 17 лет с ограничением свободы на 1 год и 9 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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