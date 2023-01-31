6 семей пострадавших во время стрельбы в школе №88 получат адресную помощь на общую сумму 619 242 рублей

Фото: Российский Красный Крест @redcross.ru

Шесть семей пострадавших во время стрельбы в школе №88 получат адресную помощь от РКК на общую сумму 619 242 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Российского Красного Креста.

В рамках сбора на поддержку пострадавших в РКК поступило 3 465 464,06 рубля. Для того, чтобы определить на что эти деньги потратят в организации собрали специальную комиссию. Ее члены провели 4 заседания, на которых определили основные направления.

В первую очередь это адресная помощь шести семьям, которые пострадали от трагедии в школе №88. Общая сумма поддержки составила 619 242, 96 руб. Также в здании школы хотят сделать комнату психологической разгрузки, или «сенсорную комнату». Предварительная стоимость постройки – 1,3 млн рублей. Сейчас для нее уже купили оборудование на 887 429 рублей.

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