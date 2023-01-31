Более 15 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за последнюю неделю

Показатель заболеваемости составил 102,23 на 10 тысяч человек Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 23 по 29 января с ОРВИ слегли 15 267 жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Больше всего болеют дети до 14 лет – среди них выявили 8871 случаев заболевания. 50,9% от общего количества диагнозов поставили в Ижевске. Также было выявлено 478 вирусов гриппа. Показатель заболеваемости составил 102,23 на 10 тысяч населения.

Из-за заболеваемости ОРВИ полностью закрыли 1 школу в Якшур-Бодьинском районе и 1 детский сад в Граховском районе Удмуртии. Частично закрыли 144 класса в 58 школах и 63 группы в 46 детсадах.

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