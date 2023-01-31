Мужчина из Ижевска сломал ребро своей сожительнице гвоздодером

Приговор в законную силу не вступил Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске за избиение сожительницы осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Осенью 2020 года мужчина в ходе ссоры несколько раз ударил подругу гвоздодером-монтировкой по лицу и груди. В результате женщина получила перелом ребра и разрыв селезенки.

Суд отправил мужчину в колонию общего режима на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.

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