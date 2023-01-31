Двое полицейских и один подозреваемый погибли в ДТП в Удмуртии

Фото: прокуратура Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии произошло ДТП, в котором погибли 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Сотрудники МРО-6 доставляли подозреваемого на место проведения следственных действий. Водитель служебного авто при обгоне выехал на встречку и врезался в грузовик КАМАЗ.

Оба полицейских и подозреваемый скончались на месте. На месте ДТП работу правоохранительных органов координирует прокурор Игринского района. Обстоятельства дорожной аварии уточняются.

Фото: прокуратура Удмуртии

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