Два грузовика столкнулись на трассе в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

31 января примерно в 16:26 на 2 км дороги «Завьялово-Каменное» в Завьяловском районе произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Мужчина, 1986 г.р., за рулем грузовика Daf с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречку. Там он врезался в другой грузовик МАЗ в составе полуприцепа. Им управлял мужчина, 1978 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля «Daf» получил травмы. Его госпитализировали. На участке временно ограничили движение. Ведутся работы по ликвидации последствий ДТП.

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