Удмуртии выделят более 136 миллионов рублей на восстановление леса

Часть лесовосстановительных работ проходит в рамках Всероссийских акций Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Более 136 млн рублей выделят Удмуртии на восстановление лесов до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Сад Памяти».

Деньги поступят в регион в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

«В регионах России по-разному складывается ситуация с необходимостью восстановления лесов. Главная причина негативного воздействия на лесной фонд – лесные пожары. На протяжении последних 2-3х лет, жаркое лето проходит практически во всех частях нашей страны. Так, в прошлом году центральная часть России и Поволжье были подвержены неконтролируемому горению, также очаги возгорания наблюдались на Урале и в Сибири», – сказала гендиректор АНО «Сад Памяти», Председатель ВОД «Волонтеры Леса» Ольга Степченко.

Ежегодно лесовосстановительные мероприятия проводят на площадях, превышающих несколько миллионов гектар. Часть из них проходит в рамках Всероссийских акций «Сад памяти» и «Сохраним лес».

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