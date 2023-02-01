Стоимость «единого» билета на поезд и автобус снизили в Удмуртии

Это коснется Воткинска, Глазова и Увы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии снизили стоимость «единого» билета, с помощью которого пассажиров перевозят с железнодорожного вокзала Ижевска в Воткинск, Глазов и Уву. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Билет на перевозку «поезд + автобус» появился в регионе 4 июня прошлого года. За это время этой услугой воспользовались 400 пассажиров.

«Многочисленные отзывы свидетельствуют об удобстве созданной логистики. Сейчас мы начали прорабатывать маршруты автобусных перевозок в крупные районные центры республики из аэропорта Ижевска, с «увязкой» с расписанием воздушного транспорта», – поделилась замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Зульфия Галеева.

В этом году стоимость билета снизили на 10%. С 1 февраля цена единого билета составляет: в Воткинск – 350 рублей, в Глазов – 530 рублей и в Уву - 400 рублей.

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