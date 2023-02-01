Удмуртия выиграла 153 млн рублей на реализацию планов на год Молодежи

Проведут конкурс на создание граффити-мурала Фото: Амир Закиров

Удмуртия выиграла 153 млн рублей в конкурсе программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». О том на что хотят потратить эти деньги рассказал руководитель Агентства по молодежной политике Алексей Выстребов в прямом эфире Центра управления региона ВКонтакте.

В первую очередь на эти деньги хотят обновить 5 площадок для молодежи в Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле и Можге. Эти места хотят превратить в молодежные центры. Их планируют открыть в ноябре этого года.

«Мы готовим все документы, будут запущены торговые процедуры. Сейчас согласовывается, какие направления будут развиваться в каждом из центров. Но мы надеемся, что это будут востребованные площадки, куда молодежь после работы или учебы смогла бы приходить и проводить время», – поделился Выстребов.

В год Молодежи в регионе проведут конкурс на создание граффити-мурала. Muro в переводе с испанского означает «стена». А значит, картина будет монументальной.

Также в этом году уделят особое внимание профилактике и работе с трудными подростками. Молодежь будут привлекать принять участие в мероприятиях, посвященным здоровому образу жизни.

«По профилактике работа ведется, но за пять лет мы не видим сдвига статистики в положительную сторону. Есть часть людей, которые либо шагнули за черту или находятся за ее гранью. И для них применять другие инструменты и делать проекты, направленные именно на эту категорию. Мы планируем проект с наставниками, которые будут показывать ребятам, которые уже находятся на учете, другую сторону жизни», – сказал руководитель Агентства.

Также власти решили идти в ногу со временем и выделили новое направление – киберспорт. Молодежь будет соревноваться в видеоиграх.

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