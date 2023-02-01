Мужчину из Ижевска отправили в колонию за нападение со спины на двух пенсионеров

Ближайшие 3 года мужчина проведет в колонии Фото: Мария Бакланова

В Ижевске за разбой осудили 39-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В сентябре прошлого года мужчина увидел 2 пенсионеров и напал на них со спины. Прекрасно понимая, что он сильнее пострадавших, ижевчанин избил незнакомцев. Чтобы один из пожилых мужчин не сопротивлялся, он начал душить его. После этого он потребовал отдать ему все имеющиеся у пенсионеров вещи.

Суд отправил ижевчанина в исправительную колонию особого режима на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук не смогла записаться на прием к врачу по телефону регистратуры

Два святилища в Удмуртии внесли в перечень объектов культурного наследия

Что сейчас в «Италмасе»: репортаж из торгового центра Ижевска, который работает последний день