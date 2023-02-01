Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 февраля 2023 7:18

Мужчину из Ижевска отправили в колонию за нападение со спины на двух пенсионеров

Одного из них он душил
Софья Кель
Ближайшие 3 года мужчина проведет в колонии

Ближайшие 3 года мужчина проведет в колонии

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске за разбой осудили 39-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В сентябре прошлого года мужчина увидел 2 пенсионеров и напал на них со спины. Прекрасно понимая, что он сильнее пострадавших, ижевчанин избил незнакомцев. Чтобы один из пожилых мужчин не сопротивлялся, он начал душить его. После этого он потребовал отдать ему все имеющиеся у пенсионеров вещи.

Суд отправил ижевчанина в исправительную колонию особого режима на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук не смогла записаться на прием к врачу по телефону регистратуры

Два святилища в Удмуртии внесли в перечень объектов культурного наследия

Что сейчас в «Италмасе»: репортаж из торгового центра Ижевска, который работает последний день