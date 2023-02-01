163 млн рублей выделили на модернизацию сети службы занятости Удмуртии

Модернизация пройдет в рамках нацпроекта «Демография»
Фото: Константин ИВШИН
В 2023 году в Удмуртии пройдет масштабная модернизация сети службы занятости. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
За год хотят обновить 22 центра занятости. На эти цели из федерального бюджета выделилили 163 млн рублей.
«Светлые и удобные брендированные помещения, современные цифровые сервисы и зоны информирования граждан и работодателей, удобные пространства для индивидуальных и групповых занятий и новые стандарты предоставления услуг», – поделились планами в правительстве.
Модернизация пройдет в рамках нацпроекта «Демография».
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