3 взрослых и 2 детей получили травмы в ДТП под Ижевском

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

31 января, примерно в 14:40 на 2 км дороги «Ижевск-Сарапул -с. Бабино» в Завьяловском районе произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Столкнулись Лада Ларгус и Лада Веста. В результате ДТП 5 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 2 детей.

По факту происшествия проводится расследование.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

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