Мужчина из Сарапула убил любовника сожительницы

Тело мужчины нашли другие жильцы в общежитии
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Сарапуле за убийство осудят местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
В декабре 2022 пьяный мужчина вернулся домой и застал сожительницу с любовником. Сарапульчанин набросился на другого мужчину и забил его ногами и руками. После этого он вытащил тело любовника в коридор общежития. Там он и скончался. Позднее его нашли другие жильцы.
Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего» передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет в колонии.
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