Момент смертельного ДТП с двумя полицейскими попал на видео

Фото: МВД по Удмуртии

В интернет попало видео, на которое попало смертельное ДТП с двумя полицейскими и их подозреваемым. Им поделились подписчики группы «Ижевск Где Гаи Стоят».

На видео видно, как водитель Лады потерял управление при обгоне и врезался в грузовик. Напомним, 31 января примерно в 13:30 на 240 км дороги М-7 произошло смертельное ДТП. Полицейские везли подозреваемого к месту проведения следственных действий. В результате лобового столкновения водитель легковушки и оба его пассажира скончались на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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