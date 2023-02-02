Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Рэпера NEST из Ижевска объявили в розыск за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

На самом деле рэпера зовут Качин Владимир Андреевич. Он официально не трудоустроен, но при этом ведет творческую деятельность в виде музыканта и звукорежиссера. На контакт с матерью ребенка он не идет, а жизнью сына не интересуется. За все время он задолжал по алиментам 419 тысяч рублей. На связь с судебным приставом мужчина не вышел и поэтому его объявили в розыск.

Если вам известна информация о местонахождении Качина, просьба сообщить в Дежурную часть по телефону 8 (3412) 27-12-88 или судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск по номеру 8 (982) 998 45 96.

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