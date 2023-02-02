Министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии оштрафовали за нарушение сроков и порядка рассмотрения обращений граждан

Фото: Алексей Горбачев ВКонтакте @a.gorbachevv

Министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ведомство пожаловался один из местных жителей. После этого прокурор проверил соблюдения Министерства сроков и порядка рассмотрения обращения. В результате выявили нарушения закона.

30 января Горбачева привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Его оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

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