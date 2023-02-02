Вода в теплосетях Ижевска окрасится в зеленый цвет

Фото: Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» ВКонтакте @t_plus_udmurtiya

С 6 февраля для проверки теплосетей воду в них окрасят с помощью зеленого органического красителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала ПАО «Т Плюс».

Яркий краситель позволит выявить места неполадок. Проверка охватит Устиновский и частично Индустриальный, Первомайский и Октябрьский районы города. Зеленая вода будет в трубах ближайшие несколько недель. Отметим, что краситель прошел необходимую проверку – он безопасен и для человека, и окружающей среды.

При этом ижевчан предупредили, что попадание окрашенной воды в краны ГВС свидетельствует о технических неполадках. В таком случае нужно обратиться в свою УК или позвонить по телефону городской информационной службы: 072 (с мобильного 998-072).

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сотрудник УФСИН по Удмуртии заставлял своих подчиненных помогать на стройке знакомого

«Не будет слишком отличаться от января»: эксперты прогнозируют в Ижевске умеренно холодный февраль

С 1 марта в Удмуртии подорожает проезд по платным мостам через реки Кама и Буй