Погода в Ижевске 3 февраля: до -6 градусов и небольшой снег

Прогноз погоды для ижевчан на пятницу, 3 февраля
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.
Как сообщает республиканский гидрометцентр, 3 февраля в столице Удмуртии ожидается пасмурная погода.
Температура воздуха днем составит -4.. -6°С. Временами пройдет небольшой снег. Скорость юго-восточного ветра достигнет 3-8 м/с. На дорогах сохранится гололедица.
Вечером столбик термометра опустится до -7°С, снегопад продолжится. Ветер изменит направление на южное и снизит скорость до 3 м/с.
Желаем вам отличного дня!
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