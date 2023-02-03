Погода в Ижевске 3 февраля: до -6 градусов и небольшой снег

Прогноз погоды для ижевчан на пятницу, 3 февраля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.

Как сообщает республиканский гидрометцентр, 3 февраля в столице Удмуртии ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха днем составит -4.. -6°С. Временами пройдет небольшой снег. Скорость юго-восточного ветра достигнет 3-8 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

Вечером столбик термометра опустится до -7°С, снегопад продолжится. Ветер изменит направление на южное и снизит скорость до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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