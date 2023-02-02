В двух поликлиниках сбросили звонок вице-премьера правительства Удмуртии, когда она захотела записаться на прием к врачу

Фото: Эльвира Пинчук ВКонтакте @pinchuk_e

Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук продолжает проверять работу регистратур в больницах региона. Результатами попыток записи на прием к врачу она поделилась в своих соцсетях.

Сегодня в список на контроль попали 2 районные больницы и 4 из Ижевска. В ГБ №3 и ГП №10 звонки Пинчук просто сбросили. До районной больницы в Можге дозвониться удалось, но все равно безуспешно – в записи отказали. Вице-премьеру предложили перезвонить завтра или же подойти лично.

Но были и те, кто успешно прошел проверку. Дозвониться до регистратуры и записаться на прием без проблем удалось в ГКБ №1 и ГП №1 в Ижевске и в Завьяловской районной больнице.

Напомним, ранее Пинчук уже проводила подобную проверку. Тогда она также позвонила в 6 больниц.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сотрудник УФСИН по Удмуртии заставлял своих подчиненных помогать на стройке знакомого

«Не будет слишком отличаться от января»: эксперты прогнозируют в Ижевске умеренно холодный февраль

Вода в теплосетях Ижевска окрасится в зеленый цвет