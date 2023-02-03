Врачи из Удмуртии удалили 30-сантиметровую опухоль у 37-летнего пациента из другого региона

Онкологи боролись за жизнь пациента несколько часов. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Опухоль размером в 30 сантиметров смогли Удалить специалисты Республиканского онкодиспансера (РКОД) у мужчины, прибывшего в Удмуртию из другого региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

37-летний пациент долгое время не посещал врача по причине сложных жизненных обстоятельств. Он обратился с жалобами на отеки и нарушение работы кишечника.

«Во время обследования была обнаружено новообразование - саркома, которая сдавливала нижнюю полую вену, сосуды нижних конечностей, мочевой пузырь, кишечник. Опухоль настолько разрослась, что у пациента началось истощение, был нарушен водно-электролитный баланс, то есть он находился на грани жизни и смерти. Было принято решение о срочной операции, во время которой мы обнаружили, что опухоль достигает 30 сантиметров и плотно прилежит к нижней полой вене и стенкам таза», – рассказывает заместитель главного врача по хирургии РКОД Ринат Тарасов.

Операция была очень сложной и продлилась несколько часов. Врачи использовали метод ультразвуковой коагуляции сосудов – каждый мельчайший сосуд «запечатывали» при помощи специальной технологии, чтобы избежать кровотечения.

В итоге хирурги удалили саркому и часть кишечника. Пациент еще продолжает лечение, но его уже выписали из больницы.

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