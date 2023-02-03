Более чем на 11 лет осудили жителя Удмуртии за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотиков

Мужчина не только снабдил девушку запрещенным веществом, но и показал, как его принимать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21- летнего жителя Увы суд приговорил к 11 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за склонение несовершеннолетней девушки к употреблению запрещенных веществ и другие преступления. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Осужденный, по данным следствия, тайно хранил в своем доме наркотики растительного происхождения, которые приобрел незаконным путем. 16 августа 2021 года молодой человек переписывался с 16-летней знакомой в соцсети. Он предложил девушке попробовать наркотики, а позже предоставил ей запрещенное вещество и показал способ употребления.

При этом мужчина находился под административным надзором, так как уже был осужден за другие преступления. От исполнения обязанностей, возложенных на него судом, этот человек уклонялся.

С новым приговором мужчина был не согласен и пытался его обжаловать, но суд оставил приговор без изменений, и он уже вступил в силу.

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