Директор ООО из Можги украл у знакомого две иномарки

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Можге по подозрению в краже двух иномарок задержали 46-летнего директора одного из местных ООО. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина крал машины у своего пьющего знакомого. В сентябре 2022 года тот пришел к нему в гости с алкоголем. Хозяин дома дождался, когда его гость отключится и похитил «Тойоту» товарища. Она была припаркованная у дома гостя. Он заказал эвакуатор и перевез машину в Ижевск, а затем продал. Ущерб составил 700 000 рублей. Еще через 2 месяца мужчина точно таким же способом украл у друга «Опель».

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба и в крупном размере». Сейчас мужчина находится в изоляторе. Ему грозит до 6 лет в колонии.

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