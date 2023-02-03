Директор ООО из Можги украл у знакомого две иномарки

Возбуждено уголовное дело
Фото: Амир Закиров
В Можге по подозрению в краже двух иномарок задержали 46-летнего директора одного из местных ООО. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Мужчина крал машины у своего пьющего знакомого. В сентябре 2022 года тот пришел к нему в гости с алкоголем. Хозяин дома дождался, когда его гость отключится и похитил «Тойоту» товарища. Она была припаркованная у дома гостя. Он заказал эвакуатор и перевез машину в Ижевск, а затем продал. Ущерб составил 700 000 рублей. Еще через 2 месяца мужчина точно таким же способом украл у друга «Опель».
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба и в крупном размере». Сейчас мужчина находится в изоляторе. Ему грозит до 6 лет в колонии.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии оштрафовали за нарушение сроков и порядка рассмотрения обращений граждан
Врачи из Удмуртии удалили 30-сантиметровую опухоль у 37-летнего пациента из другого региона
Более чем на 11 лет осудили жителя Удмуртии за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотиков