Более 12 тысяч медиков в Удмуртии получат новые соцвыплаты

Фото: Минздрав Удмуртии

Более 12 тысяч медиков получат новые соцвыплаты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Выплаты затронут врачей по всей стране. Сейчас формируется реестр специалистов, которые будут иметь право на поддержку. С января этого года выплата в размере от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей положена медработникам первичного звена здравоохранения, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер поддержки зависит от категории медработников и вида медорганизации.

Деньги будут поступать в больницы из Социального фонда России. Медорганизация должна будет каждый месяц составлять список врачей и отправлять его в Фонд до 10 числа.

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