Эрика Уразова назначили на должность заместителя главы Можги

Фото: Эрик Уразов ВКонтакте @id780942735

На должность заместителя главы Администрации Можги назначили Эрика Уразова. Об этом он сообщил сам на своей странице ВКонтакте.

Он приступил к своим обязанностям 2 февраля. Сразу же по назначению на пост он занялся решением проблем города в сфере ЖКХ.

Напомним, ранее этот пост занимал Руслан Галеев. Он решил уйти с должности по собственному желанию после коммунального коллапса в январе.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Директор ООО из Можги украл у знакомого две иномарки

Министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии оштрафовали за нарушение сроков и порядка рассмотрения обращений граждан

Врачи из Удмуртии удалили 30-сантиметровую опухоль у 37-летнего пациента из другого региона