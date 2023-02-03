Загранпаспорта нового образца перестали выдавать в Удмуртии

«Комсомолка» обратилась в пресс-службу республиканского МВД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со второго февраля 2023 года подразделения по вопросам миграции Удмуртии временно приостановили прием новых заявок на выдачу заграничных паспортов с электронным носителем информации. Эту информацию подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе республиканского МВД.

Информация о трудностях с выдачей загранпаспортов нового типа появилась в телеграм-канале федерального ведомства. Там пояснили, что те, кто подал заявление, могут выбрать для себя наиболее приемлемый из трех вариантов:

– оформить заграничный паспорт старого образца сроком действия 5 лет,

– отказаться от услуги,

– дождаться возобновления услуги.

Тем, кто откажется от услуги получения паспорта с электронным чипом, вернут государственную пошлину.

Сроки, в которые услуга вновь будет доступна, пока неизвестны. Отмечается только, что проблема возникла по независящим от МВД причинам.

Для консультации по возникшим вопросам можно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции Удмуртской республики

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