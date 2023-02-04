В Удмуртии начался капитальный ремонт домов сезона 2023

В 10 домах Ижевска и Глазова ремонт уже начался. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В регионе начался новый сезон капремонтов домов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фонд капремонтов уже провел все торги и заключил договоры с победителями. Сейчас объекты передают в работу подрядчикам, т.е. назначаются ответственные лица и выполняются графики выполнения работ.

«На сегодняшний день Фонд передал в работу 24 многоквартирных дома, и этот процесс продолжается. В 10 домах Ижевска и Глазова ремонт уже начался. Напомню, в текущем году подрядчикам предстоит выполнить 258 видов работ в 179 многоквартирных домах», – поделилась директор НУО «Фонд капитального ремонта в УР» Диана Новомейская.

В Фонде также провели совещание с подрядчиками, на котором обсудили все технические вопросы. Такие же встречи проходят и в районах Удмуртии. В них участвуют не только представители организации и подрядчики, но и управляющие компании и старшие по домам, в которых будут проводить ремонт.

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