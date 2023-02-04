Более 1 млн рублей украли студенты-мошенники у пенсионеров в Глазове

Возбуждены уголовные дела Фото: Амир Закиров

В Глазове по подозрению в мошенничестве задержали 19– и 20–летнего студентов. Об том сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Пенсионерам звонили на стационарные телефоны и говорили, что их родственники попали в ДТП. Чтобы спасти членов семьи от уголовной ответственности пожилые люди должны были заплатить определенную сумму. Звонившие также могли добавить, что родные пенсионеров и другие пострадавшие сейчас находятся в больнице. Жертвы мошенников сразу же называли свои адреса, а когда курьеры приезжали, отдавали деньги. Всего молодые люди обманули как минимум 6 пожилых людей в возрасте от 73 до 92 лет. Таким образом они украли 1 млн 150 тысяч рублей. После того, как студенты забирали деньги, они переводили их на счета кураторов.

Молодых людей поймали, когда 20-летний мужичина должен бы забрать у пенсионерки 60 000 рублей, но к ней вовремя зашла соседка и объяснила, что та общается с мошенником.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Загранпаспорта нового образца перестали выдавать в Удмуртии

Эрика Уразова назначили на должность заместителя главы Можги

Директор ООО из Можги украл у знакомого две иномарки