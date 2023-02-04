Двое мужчин погибли при пожарах в Удмуртии

Фото: СУ СК России по Удмуртии @susk18

2 февраля в Камбарском и Шарканском районах при пожаре погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Примерно в 3:00 в доме по улице Свердлова в Камбарке из-за неосторожного курения в пьяном виде загорелся дом. В огне погиб 70-летний хозяин участка.

Около 7:00 у деревни Пислегово в Шараканском районе из-за неосторожного использования печки загорелась сторожка на пилораме. Погиб 36-летний сторож. Мужчина также был пьян.

Следователи осмотрели места происшествия, назначили необходимые экспертизы и сейчас занимаются опросом очевидцев, соседей и родственников. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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