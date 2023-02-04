Рыбак из Удмуртии получил травму головы от бура на акватории Камы

Рыбак доставлен в больницу Фото: Константин ИВШИН

4 февраля примерно в 7:30 58-летний мужчина получил травму головы во время рыбалки на реке Кама. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Другой рыбак проплывал мимо на лодке на воздушной подушке и наехал на бур, который лежал на льду. Инструмент отрикошетил и попал в голову мужчине. Он получил травму головы. Его срочно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

«Водитель не имел права управления данным типом судна на воздушной подушке. Сотрудниками ГИМС ему уже выписан протокол о нарушении», – поделился главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Удмуртии Алексей Анохин.

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии начался капитальный ремонт домов сезона 2023

Более 1 млн рублей украли студенты-мошенники у пенсионеров в Глазове

Загранпаспорта нового образца перестали выдавать в Удмуртии