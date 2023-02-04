69-летнюю пенсионерку сбили на улице Кирова в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

3 февраля, примерно в 20:50 напротив дома №117 на улице Кирова в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

22-летний водитель за рулем «ВАЗ 21723» сбил 69-летнюю пенсионерку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте недалеко от регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получила травмы. Ее госпитализировали.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

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