Двух новорожденных младенцев прооперировали в Ижевске

Фото: телеграм-канал Эльвиры Пинчук

В Республиканской детской клинической больнице в Ижевске прооперировали двух новорожденных малышей. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Оба младенца родились раньше срока: девочка на 36 неделе, а мальчик – на 32. Их прооперировали буквально в первые часы жизни. У девочки еще в утробе мамы диагностировали атрезию или же отсутствие просвета двенадцатиперстной кишки. Этот страшный диагноз мог серьезно навредить младенцу, т.к. ребенок не мог полноценно питаться. У мальчика же выявили заболевание, связанное с отсутствием участка пищевода и аномалию, которая осложняла работу легких.

Сейчас оба ребенка живы и здоровы! Малышку выписали домой, а мальчик вместе с мамой продолжают наблюдаться у врачей в больнице.

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