Погода в Ижевске на день: 5 февраля будет облачно и до -8 градусов

Прогноз для ижевчан на воскресенье, 5 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на воскресенье.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 5 февраля в Ижевске будет облачно. Преимущественно обойдется без осадков, но местами может пройти небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха днем установится в пределах -6.. -8°С. Скорость северо-восточного ветра составит 2-7 м/с.

К вечеру столбик термометра с Ижевске, по прогнозу Росгидрометцентра, опустится до -11°С, ожидается снег, направление ветра изменится на северное, скорость упадет до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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