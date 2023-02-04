Юный вокалист из Ижевска Лев Смирнов прошел в финал шоу талантов «Голос. Дети»

Лев Смирнов. Фото: Первый Канал

10-летний Лев Смирнов из Ижевска прошел в финал шоу талантов на Первом канале «Голос. Дети» (6+). 3 февраля в эфир телеканала вышел новый эпизод передачи, в котором показали, как прошли вокальные поединки внутри команды МакSим.

Юный вокалист выступал в составе 4 тройки артистов. С ним в команде на сцену вышли 9-летняя Кисилева София и 13-летний Минин Дмитрий. Ребята исполнили песню группы PIZZA «Улыбка».

После выступления наставница команды МакSим отметила, что осталась не вполне довольна выступлением юного ижевчанина.

«Я не ожидала от Льва, что ты чуть-чуть потеряешься», – сказала певица.

Но тем не менее это не помешало Льву пройти в следующий этап «Песня на вылет». В нем участники вновь исполняют песни, с которыми выступали в первом этапе. Лев спел песню группы Рондо «Я буду помнить». Из оставшихся 5 участников только двое прошли в финал. И юный талант из Ижевска вошел в их число. Он и другая финалистка Марианна Айрапетянц поборются за победу с еще 4 артистами из других команд.

Отметим также, что в этапе поединков принимал участник еще один певец из столицы Удмуртии. Кирилл Усов выступил в составе первой тройки с самыми маленькими артистами команды МакSим. Певцы исполнили песню группы Чичерина «Ту-лу-ла». Как отметили сами участники, между ними сложились дружеские отношения и определенного лидера среди них не было. Перед выступлением они даже придумали командную кричалку. Но к сожалению, Кирилл не смог пройти в следующий этап. Наставница выбрала его сокомандника Павла.

«Спасибо вам, МакSим. Когда я проходил прослушивание, я занял у вас в команде последнее место. Спасибо за то, что дали такой шанс!», – сказал Кирилл перед уходом со сцены.

Напомним, что ранее «Комсомолка» связывалась с мамой Кирилла. Лариса Усова рассказала о кастинге на передачу, о спортивном прошлом сына и о его вере в победу.

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