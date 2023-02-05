Жительницу Ижевска подозревают в организации незаконного пребывания иностранцев в России

Возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одну из жительниц Ижевска подозревают в том, что она незаконно способствовала иностранным гражданам в получении вида на жительство. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Как удалось установить, ижевчанка использовала служебное положение, чтобы фальсифицировать результаты экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства России. Эти экзамены обязаны сдавать иностранцы, чтобы получить законное право пребывать и трудиться в стране.

Незаконную деятельность пресекли. В отношении женщины возбудили уголовное дело, подозреваемой запретили производить определенные действия. Следственные действия на данный момент продолжаются.

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