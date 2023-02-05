Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина стала мамой

Призер Олимпийских игр Ульяна Нигматуллина
Фото: Диля Ахмадишина
С рождением долгожданной дочки могут поздравить поклонники известную удмуртскую биатлонистку и призера Олимпийских игр Ульяну Нигматуллину (в девичестве Кайшева). Радостное известие сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России 4 февраля.
Напомним, В 2021 году биатлонистка из Можги вышла замуж за Ильшата Нигматуллина, своего личного тренера, взяв его фамилию. О беременности и пропуске сезона спортсменка сообщила в начале ноября 2022 года.
Позже Ульяна Нигматуллина говорила о том, что рожать собирается в Ижевске.
Ульяна Нигматуллина – заслуженный мастер спорта России. Она является серебряным и бронзовым призером Олимпийских Игр 2022. Также она – двукратная чемпионка Европы по биатлону среди юниорок и бронзовый призер III Всемирных зимних военных игр в Сочи. Имеет множество других спортивных наград.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Погода в Ижевске на день: 5 февраля будет облачно и до -8 градусов
Двух новорожденных младенцев прооперировали в Ижевске
Юный вокалист из Ижевска Лев Смирнов прошел в финал шоу талантов «Голос. Дети»