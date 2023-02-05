Филиал детской поликлиники может появиться на улице Архитектора Берша в Ижевске

Поликлинику собираются разместить на 1 этаже жилого дома. Фото: vk.com/minzdrav18

Новый филиал детской поликлиники может появиться в новом микрорайоне на улице Архитектора Берша, об этом на официальной странице ВКонтакте сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«На сегодняшний день в этом новом микрорайоне уже проживает около 7000 человек. Предварительно к 2024 году эта цифра увеличится до 10 тысяч жителей, из которых 3600 человек – это дети. Фактически люди проживают в Завьяловском районе, и за медицинской помощью должны обращаться в Завьяловскую районную больницу. В Министерство здравоохранения Удмуртии поступают обращения от граждан с просьбой открыть здесь филиал детской поликлиники», – объяснил замминистра здравоохранения Удмуртии Александр Попов.

Уже состоялась рабочая встреча с представителями застройщика. По ее результатам была достигнута предварительная договоренность. Под поликлинику на безвозмездной основе обещают выделить помещение на первом этаже жилого дома площадью 230 кв. метров. Планируется, что здесь разместятся четыре педиатрических участка, а также кабинет доврачебного приема.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительницу Ижевска подозревают в организации незаконного пребывания иностранцев в России

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина стала мамой

Погода в Ижевске на день: 5 февраля будет облачно и до -8 градусов