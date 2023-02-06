219 нарушений при уборке дворов в Ижевске выявили этой зимой

В 58 домах на крышах были сосульки и снежные навесы Фото: Архив КП

С начала зимнего сезона в Ижевске административная инфекция на факт нарушений при очистке от снега и сосулек проверила 1 202 двора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

За это время выявили 219 нарушений правил благоустройства. 134 нарушения за непроведение работ по уборке дворов от снега. В 58 домах на крышах были сосульки и снежные навесы. И еще в 27 дворах снег складировали в непредназначенных для этого местах.

Управляйки и ТСЖ устранили нарушения в 208 дворах, в остальных – ведется административное производство. Проверки дворов проводятся ежедневно. Если в вашем дворе нарушаются правила зимнего содержания, то вы можете сообщить об этом по телефону 072, с мобильного - 998-072.

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