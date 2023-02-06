Администрацию Устиновского района Ижевска возглавил Юрий Опарин

Фото: Администрация Ижевска @adm_izh

Юрий Опарин возглавил администрацию Устиновского района Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Опарин приступил к своим обязанностям 6 февраля. Ранее эту должность занимала Венера Лушникова. Она продолжила свою карьеру в качестве заместителя Главы Администрации района по общим вопросам.

СПРАВКА:

Родился 12 апреля 1984 года в с. Малая Пурга.

Окончил Ивановский институт государственной противопожарной службы МЧС России по специальности «пожарная безопасность» и Академию государственной противопожарной службы МЧС России по специальности «государственное и муниципальное управление».

Работал в Федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы МЧС России. Награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, «За предупреждение пожаров», «За пропаганду спасательного дела», юбилейными медалями.

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