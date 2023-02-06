На Чутырском месторождении в Удмуртии произошел разлив нефти

Обошлось без пострадавших. Фото: прокуратура Удмуртии

6 февраля в Игринском районе на Чутырском месторождении произошел разлив нефти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за роста давления во время монтажных работ. Площадь разлива составила примерно 40 кв.м в пределах обваловки скважины.

Обошлось без пострадавших. Специалистам удалось предотвратить возгорание нефти и ее попадания в воду. Сейчас на месте аварии работает Удмуртский природоохранный прокурор. Он контролирует надзорные органы. Обстоятельства происшествия уточняются.

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