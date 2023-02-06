Мужчина из Удмуртии сбил пешехода на дороге и скрылся с места ДТП

Фото: МВД по Удмуртии

5 февраля, примерно в 1:30 в деревне Верхнее Кечево Малопургинского района произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, 35-летний водитель автомобиля «Рено Логан» сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Пешеходом был 51-летний мужчина. Он находился на дороге без цели перехода. После ДТП его с травмами доставили в больницу.

Полицейским удалось найти и задержать водителя. При задержании выяснилось, что он был пьян. Проводится расследование.

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