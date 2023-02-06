Минфин Удмуртии поймали на несоблюдении сроков оплаты по госконтрактам

Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Фото: Букреева Л.

Министерство финансов Удмуртии не соблюдало сроки исполнения платежных документов по завершенным госконтрактам. Это выяснилось после проверки Минфина прокуратурой.

Оказалось, что при рассмотрении заявок госучреждений на кассовый расход не всегда контракты были оплачены вовремя. В адрес министерства вынесли представление. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

После этой проверки контроль за соблюдением Министерством законодательства усилили.

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