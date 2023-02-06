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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 9:25

Минфин Удмуртии поймали на несоблюдении сроков оплаты по госконтрактам

Деятельность министерства проверила прокуратура
Софья Кель
Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Фото: Букреева Л.

Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Фото: Букреева Л.

Министерство финансов Удмуртии не соблюдало сроки исполнения платежных документов по завершенным госконтрактам. Это выяснилось после проверки Минфина прокуратурой.

Оказалось, что при рассмотрении заявок госучреждений на кассовый расход не всегда контракты были оплачены вовремя. В адрес министерства вынесли представление. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

После этой проверки контроль за соблюдением Министерством законодательства усилили.

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