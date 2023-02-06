Врачи Ижевска дважды спасли от ампутации ноги пациента с тяжелым осложнением диабета

Фото: Минздрав Удмуртии

Врачи отделения гнойной хирургии ГКБ №6 дважды спасли от ампутации ноги пациентам с диагнозом «диабетической стопы». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«Диабетическая стопа» – это тяжелое осложнение диабета, при котором даже небольшой ушиб, царапина или мозоль могут привести к ампутации. Мужчине поставили диагноз диабет еще 15 лет назад, но он не воспринял это серьезно. Принимал лекарства только первые 2 года, строгой диеты не придерживался и от алкоголя не отказался. Весной 2022 года диабетик ударился ногой в гараже, но к врачам сразу не пошел. Медики приняли его только в апреле с сильным загноением стопы. Спасали ногу от ампутации в несколько этапов. Все это время пациент находился под наблюдением врачей.

«Я ведь даже ходить уже не мог. Но тут такие замечательные врачи, они заставили меня заниматься. Сначала лежа, при помощи гимнастических резинок, учился приподниматься в постели, разработал поясницу, потом начал вставать с кровати и приседать. А домой уже ушел на своих ногах. Очень благодарен врачам, медсестрам и санитаркам. Большое спасибо Борису Анатольевичу Лекомцеву и моему лечащему врачу Петренко Сергею Юрьевичу», – отмечает мужчина.

В январе этого года мужчина вновь поранил ногу. Но наученный горьким опытом, в больницу обратился сразу. Врачам и в этот раз удалось спасти пациента от ампутации. Сейчас с ним все хорошо. Медики готовят его к выписке.

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