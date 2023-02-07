47-летнего жителя Удмуртии приговорили к тюрьме за склонение несовершеннолетних девушек к наркотическим средствам

В результате у юных особ появилась зависимость. Фото: архив
В Балезинском районе Удмуртии огласили приговор 47-летнему мужчине. Его признали виновным в склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
С февраля по август 2021 года обвиняемый привлек шестерых девушек к употреблению запрещенных веществ. Четырем из них не было 18 лет. В результате этого у юных особ появилась зависимость.
Суд приговорил мужчину к 9 годам и 9 месяцам колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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