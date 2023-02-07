В Удмуртии на отца четверых детей завели уголовное дело по факту жестокого обращения с ними

Отец избивал ребенка и угрожал ему убийством. Фото: Амир Закиров

В Якшур-Бодьинского районе Удмуртии прокуратура выявила нарушение закона по отношению к детям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что житель села Якшур-Бодья перестал воспитывать и заботиться о четырех своих несовершеннолетних детях.

Мужчина был безработным, выпивал, а пособие на детей по потере кормильца, тратил на свои желания.

Он устраивал скандалы, жестоко обращался со своим старшим сыном 2008 года рождения. Отец постоянно кричал на него и оскорблял.

А в сентябре, декабре 2022 года и январе 2023 года он избивал ребенка и угрожал ему убийством.

В настоящее время недобросовестного родителя хотят лишить родительских прав.

Возбуждено уголовное дело.

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