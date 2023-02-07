Виновного в смертельном ДТП у ТРЦ «Столица» в Ижевске осудили

Приговор в законную силу не вступил Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске признали виновным в смертельном ДТП 24-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В сентябре прошлого года пьяный мужчина ночью разъезжал по парковке ТРЦ «Столица». При этом он существенно превышал скоростной режим. Во время очередного маневра он не заметил знакомого и сбил его. Мужчину доставили в больницу, но через 3 дня он скончался от травматического шока.

Суд отправил ижевчанина в исправительную колонию общего режима на 5 с половиной лет, а также лишил права садиться за руль еще на 2 с половиной года. С него также взыскали 850 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

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