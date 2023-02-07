Дом сгорел на СНТ в Ижевске 6 февраля

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

6 февраля, примерно в 06:40 на СНТ «Булычево» в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пламя уничтожило жилой дом и повредило окна на соседнем участке. Общая площадь пожара составила 107 кв.м.

По предварительным данным возгорание началось из-за отсутствия или несоответствия размеров разделки перекрытия дома от дымовой трубы.

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

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